"Добро пожаловать домой": Медведев назвал очевидными итоги референдумов

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосования на референдумах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что итоги волеизъявления очевидны.

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на участках в РФ, подсчитаны и объявлены.