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27 сентября, 20:18

"Добро пожаловать домой": Медведев назвал очевидными итоги референдумов

Медведев — о состоявшихся референдумах: "Добро пожаловать домой, в Россию!"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал оценку итогам голосования на референдумах в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Он отметил, что итоги волеизъявления очевидны.

"Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" — написал Медведев в телеграм-канале.

ОП РФ признала состоявшимися референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

ОП РФ признала состоявшимися референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения регионов в состав РФ. Все голоса жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на участках в РФ, подсчитаны и объявлены.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Иван Косицын

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