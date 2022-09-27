Жители Херсонской области поддержали вхождение в состав России

По результатам подсчёта 100% голосов избирателей, которые приняли участие в референдуме в Херсонской области, 87,05% участников голосования высказались за вхождение в состав РФ. Результаты голосования были озвучены на заседании избирательной комиссии региона.

"На вынесенный на референдуме вопрос "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" ответили "Да" 497051 (87,05%) участник референдума, что составляет более 50% от числа участников референдума. Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума включённых в списке, одобренным", — сказала на заседании глава областной избирательной комиссии Марина Захарова.