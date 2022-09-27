Жители Херсонской области поддержали вхождение в состав России
Вхождение Херсонской области в РФ поддержало 87,05% жителей после обработки 100% протоколов
По результатам подсчёта 100% голосов избирателей, которые приняли участие в референдуме в Херсонской области, 87,05% участников голосования высказались за вхождение в состав РФ. Результаты голосования были озвучены на заседании избирательной комиссии региона.
"На вынесенный на референдуме вопрос "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" ответили "Да" 497051 (87,05%) участник референдума, что составляет более 50% от числа участников референдума. Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума включённых в списке, одобренным", — сказала на заседании глава областной избирательной комиссии Марина Захарова.
Согласно данным избиркома Херсонской области, поучаствовали в референдуме в регионе 571001 человек, это 76,86% от списочного состава избирателей. Члены комиссии единогласно проголосовали за признание референдума состоявшимся и утвердили результаты волеизъявления.
Ранее стало известно, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избиркоме региона. Также сообщалось, что на референдуме в ЛНР были обработаны 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовали 98,42 % жителей.
ТАСС / Стрингер