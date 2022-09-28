"Спасибо, поверил в меня": Киркоров написал трогательное обращение к умершему Моисееву

Певец Филипп Киркоров выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги по цеху Бориса Моисеева. Исполнитель поблагодарил Моисеева за совместную работу над клипом "Кармен".

Киркоров рассказал, что их дружба длилась почти 40 лет, она навсегда останется в памяти.

"Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти", — написал артист в соцсетях.