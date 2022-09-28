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27 сентября, 21:23

"Спасибо, поверил в меня": Киркоров написал трогательное обращение к умершему Моисееву

Киркоров рассказал о дружбе с Моисеевым длиной почти в 40 лет

Певец Филипп Киркоров выразил соболезнования в связи с кончиной коллеги по цеху Бориса Моисеева. Исполнитель поблагодарил Моисеева за совместную работу над клипом "Кармен".

Киркоров рассказал, что их дружба длилась почти 40 лет, она навсегда останется в памяти.

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"Боря, спасибо, что поверил в меня тогда и потратил столько своего драгоценного времени на меня. Это всегда будет жить в моей памяти", — написал артист в соцсетях.

Кроме того, Киркоров назвал Моисеева другом и пожелал ему покоиться с миром.

Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Иосиф Пригожин и Татьяна Буланова рассказали, каким запомнили ушедшего певца.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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