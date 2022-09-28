IT-специалисты за день подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации
Сотрудники IT- и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах". Информацию об этом разместило Министерство цифрового развития РФ в своём телеграм-канале.
"С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации", — информирует ведомство.
Ранее, напомним, Минцифры обнародовало список IT-специальностей для отсрочки от призыва. Перечень содержит профессии, утверждённые актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года, и специальности, по которым обучались ранее.
ТАСС / Алексей Зотов