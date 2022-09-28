IT-специалисты за день подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации

Сотрудники IT- и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах". Информацию об этом разместило Министерство цифрового развития РФ в своём телеграм-канале.

"С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации", — информирует ведомство.