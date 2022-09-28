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28 сентября, 04:50

IT-специалисты за день подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации

Сотрудники IT- и телеком-компаний в первый день подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на "Госуслугах". Информацию об этом разместило Министерство цифрового развития РФ в своём телеграм-канале.

На "Госуслугах" запустили сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT-специалистов

На "Госуслугах" запустили сервис по приёму заявлений на отсрочку для IT-специалистов

"С момента запуска специального сервиса на "Госуслугах" специалисты ИТ- и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации", информирует ведомство.

Ранее, напомним, Минцифры обнародовало список IT-специальностей для отсрочки от призыва. Перечень содержит профессии, утверждённые актуальными приказами Минобрнауки от 2013 года, и специальности, по которым обучались ранее.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов

Юлия Коновалова
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