Мэр Сочи спрогнозировал приезд свыше 900 тысяч туристов на новогодние праздники
В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"Уже забронировано 35 процентов номерного фонда в горном кластере и 25 процентов — в прибрежном", — рассказал глава города в беседе с РИА "Новости".
Глава курорта предположил, что общий объем турпотока к концу года превысит 7,2 миллиона человек. В прошлом году этот показатель был на уровне семи миллионов.
Ранее Лайф писал, что в Дагестане на побережье Каспийского моря планируется построить курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов