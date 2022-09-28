Мэр Сочи спрогнозировал приезд свыше 900 тысяч туристов на новогодние праздники

В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"Уже забронировано 35 процентов номерного фонда в горном кластере и 25 процентов — в прибрежном", — рассказал глава города в беседе с РИА "Новости".

Глава курорта предположил, что общий объем турпотока к концу года превысит 7,2 миллиона человек. В прошлом году этот показатель был на уровне семи миллионов.