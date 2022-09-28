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28 сентября, 04:16

Мэр Сочи спрогнозировал приезд свыше 900 тысяч туристов на новогодние праздники

В новогодние праздники в Сочи ожидается порядка 960 тысяч гостей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"Уже забронировано 35 процентов номерного фонда в горном кластере и 25 процентов — в прибрежном",рассказал глава города в беседе с РИА "Новости".

Что российские туристы забывают взять в путешествие чаще всего

Что российские туристы забывают взять в путешествие чаще всего

Глава курорта предположил, что общий объем турпотока к концу года превысит 7,2 миллиона человек. В прошлом году этот показатель был на уровне семи миллионов.

Ранее Лайф писал, что в Дагестане на побережье Каспийского моря планируется построить курортный комплекс на площади в 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров, который станет аналогом Сочи.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Юлия Коновалова

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