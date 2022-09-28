Анкара нашла альтернативу системе "Мир"

Турецкие власти намерены в ближайшие два дня объявить детали платёжной системы, которая разработана в качестве альтернативы российской системе "Мир". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Aydınlık.

По информации турецкой газеты, туристы и торговцы сталкиваются в стране с трудностями оплаты. Они призывают власти добиться решения этой проблемы.

"В последние дни президент Тайип Эрдоган провёл совещание с экономическими ведомствами по ситуации с системой "Мир". После совещания стало известно, что работы продолжаются", — пишет Aydınlık.

Источники газеты утверждают, что детали платёжной системы, которая станет альтернативой "Миру", объявят уже "через день или два".