Анкара нашла альтернативу системе "Мир"
Aydınlık: Власти Турции в ближайшие два дня объявят об альтернативе системе "Мир"
Турецкие власти намерены в ближайшие два дня объявить детали платёжной системы, которая разработана в качестве альтернативы российской системе "Мир". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Aydınlık.
По информации турецкой газеты, туристы и торговцы сталкиваются в стране с трудностями оплаты. Они призывают власти добиться решения этой проблемы.
"В последние дни президент Тайип Эрдоган провёл совещание с экономическими ведомствами по ситуации с системой "Мир". После совещания стало известно, что работы продолжаются", — пишет Aydınlık.
Источники газеты утверждают, что детали платёжной системы, которая станет альтернативой "Миру", объявят уже "через день или два".
Ранее сообщалось, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Такие планы финорганизаций Турции — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы.
ТАСС / Сергей Коньков