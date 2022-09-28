НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 04:07

Анкара нашла альтернативу системе "Мир"

Aydınlık: Власти Турции в ближайшие два дня объявят об альтернативе системе "Мир"

Турецкие власти намерены в ближайшие два дня объявить детали платёжной системы, которая разработана в качестве альтернативы российской системе "Мир". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Aydınlık.

По информации турецкой газеты, туристы и торговцы сталкиваются в стране с трудностями оплаты. Они призывают власти добиться решения этой проблемы.

"В последние дни президент Тайип Эрдоган провёл совещание с экономическими ведомствами по ситуации с системой "Мир". После совещания стало известно, что работы продолжаются", — пишет Aydınlık.

Источники газеты утверждают, что детали платёжной системы, которая станет альтернативой "Миру", объявят уже "через день или два".

Кабмин Турции ищет для россиян альтернативы картам "Мир"

Кабмин Турции ищет для россиян альтернативы картам "Мир"

Ранее сообщалось, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Такие планы финорганизаций Турции — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров