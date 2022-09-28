Москва обвинила Meta в пособничестве американским властям

Американская корпорация Meta*, выступая с утверждениями о дезинформации со стороны России, решила по указанию руководства США избавиться от неугодных взглядов. Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на заявление корпорации Meta о пресечении "дезинформационной кампании" России в Интернете. В качестве "вредоносного контента", якобы распространяемого нашей страной (в том числе российскими дипломатами), обозначены некие публикации с критикой действий киевского режима. А также материалы со словами поддержки ВС РФ и демонстрацией контрпродуктивности антироссийских санкций", — гласит комментарий российской дипмиссии.

В диппредставительстве предположили, что руководство американской компании, по всей видимости следуя указаниям властей США, "решило просто избавиться от неугодных взглядов". Любой человек, поддерживающий Россию, автоматически записывается в "агенты Кремля", подчеркнули российские дипломаты.

"Это говорит о том, что американские техногиганты, владеющие наиболее популярными интернет-ресурсами, стали прислужниками политики администрации по подавлению инакомыслия. Что это, как не нарушение основополагающего принципа демократического государства — свободы слова? Получается, что ценности, которыми кичится Вашингтон, всего лишь фикция", — заявляет посольство.

Ранее Лайф писал, что российские хакеры из объединения RaHDIt опубликовали информацию о более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Так, "злые русские хакеры" обнародовали в том числе данные представителей разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, включая те, которые активно помогают и поддерживают Украину и выступают против России.