НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 03:34

Москва обвинила Meta в пособничестве американским властям

Посольство РФ: Meta по указанию властей США решила избавиться от неугодных взглядов

Американская корпорация Meta*, выступая с утверждениями о дезинформации со стороны России, решила по указанию руководства США избавиться от неугодных взглядов. Об этом говорится в комментарии Посольства РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на заявление корпорации Meta о пресечении "дезинформационной кампании" России в Интернете. В качестве "вредоносного контента", якобы распространяемого нашей страной (в том числе российскими дипломатами), обозначены некие публикации с критикой действий киевского режима. А также материалы со словами поддержки ВС РФ и демонстрацией контрпродуктивности антироссийских санкций", — гласит комментарий российской дипмиссии.

В диппредставительстве предположили, что руководство американской компании, по всей видимости следуя указаниям властей США, "решило просто избавиться от неугодных взглядов". Любой человек, поддерживающий Россию, автоматически записывается в "агенты Кремля", подчеркнули российские дипломаты.

Twitch удалил канал "русского парня" со стримом горящей газовой конфорки, но тот быстро нашёл выход

Twitch удалил канал "русского парня" со стримом горящей газовой конфорки, но тот быстро нашёл выход

"Это говорит о том, что американские техногиганты, владеющие наиболее популярными интернет-ресурсами, стали прислужниками политики администрации по подавлению инакомыслия. Что это, как не нарушение основополагающего принципа демократического государства — свободы слова? Получается, что ценности, которыми кичится Вашингтон, всего лишь фикция", — заявляет посольство.

Ранее Лайф писал, что российские хакеры из объединения RaHDIt опубликовали информацию о более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки (СВР) Украины. Так, "злые русские хакеры" обнародовали в том числе данные представителей разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, включая те, которые активно помогают и поддерживают Украину и выступают против России.

* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров