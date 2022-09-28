"Рыжиком" называл: Российские звёзды поделились откровениями о Борисе Моисееве

Российский певец, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что познакомился со своим коллегой Борисом Моисеевым, когда ему было всего 18 лет. По словам поп-звезды, умерший артист называл его "рыжиком".

По словам Григорьева-Апполонова, на момент знакомства он был солистом Сочинского театра мод и снялся в клипах у Жанны Агузаровой и Александра Розенбаума. В какой-то момент пришло время поучаствовать и в съёмках клипа Бориса Моисеева.

"Очень дружелюбный человек. Он всегда был такой уставший, даже тогда, когда был помоложе. Очень хорошо ко мне относился, "рыжик" называл. И я, соответственно, к нему как к артисту очень хорошо относился. И он был великолепный танцор!" — поделился "Иванушка" в беседе с телеканалом "Звезда".

В свою очередь, народный артист РСФСР Владимир Винокур вспомнил, что Моисеев всегда тепло относился к артистам и был внимательным даже к родственникам коллег. Юморист отметил, что они были знакомы много лет. Для него ушедший из жизни артист прежде всего является прекрасным танцовщиком и только потом — певцом.