"Рыжиком" называл: Российские звёзды поделились откровениями о Борисе Моисееве
Григорьев-Апполонов и Винокур поделились воспоминаниями об ушедшем Борисе Моисееве
Российский певец, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что познакомился со своим коллегой Борисом Моисеевым, когда ему было всего 18 лет. По словам поп-звезды, умерший артист называл его "рыжиком".
По словам Григорьева-Апполонова, на момент знакомства он был солистом Сочинского театра мод и снялся в клипах у Жанны Агузаровой и Александра Розенбаума. В какой-то момент пришло время поучаствовать и в съёмках клипа Бориса Моисеева.
"Очень дружелюбный человек. Он всегда был такой уставший, даже тогда, когда был помоложе. Очень хорошо ко мне относился, "рыжик" называл. И я, соответственно, к нему как к артисту очень хорошо относился. И он был великолепный танцор!" — поделился "Иванушка" в беседе с телеканалом "Звезда".
В свою очередь, народный артист РСФСР Владимир Винокур вспомнил, что Моисеев всегда тепло относился к артистам и был внимательным даже к родственникам коллег. Юморист отметил, что они были знакомы много лет. Для него ушедший из жизни артист прежде всего является прекрасным танцовщиком и только потом — певцом.
"Я его знаю много-много лет, и мы очень много работали. Он прекрасный танцовщик прежде всего, потом певец. Самое главное — добрый человек, и я его вспоминаю и грущу вместе с вами. Он всегда тепло относился к артистам. Моя мама его всегда помнила. Он очень внимательно к ней относился, поздравлял её со всеми праздниками. Очень добрый человек был", — рассказал Винокур порталу Ura.ru.
Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Ранее Иосиф Пригожин и Татьяна Буланова тоже рассказали, каким запомнили ушедшего певца.
ТАСС / Максим Шеметов