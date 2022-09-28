Район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли рано утром 28 сентября Донецк, выпустив по Ворошиловскому району города пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 05:02 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — указано в сообщении представительства в телеграм-канале.

В 05:14 в направлении этого же района города было выпущено ещё два снаряда того же калибра, добавили в СЦКК.