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28 сентября, 01:16

Три турецких банка отказались работать с картами "Мир"

Bloomberg: Три государственных банка Турции прекратили обслуживание карт "Мир"

Турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, такие планы турецких финорганизаций — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы. Такое решение банков знаменует собой поворот в позиции Анкары касательно антироссийских санкций.

Перемена в позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по утверждению Bloomberg, произошла после визита в США для участия в Генассамблее ООН. По возвращении на родину турецкий лидер обсудил с высокопоставленными чиновниками, включая министра казначейства и финансов страны Нуреддина Небати, альтернативу российской платёжной системе.

Кабмин Турции ищет для россиян альтернативы картам "Мир"

Кабмин Турции ищет для россиян альтернативы картам "Мир"

Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт.

Турция может разработать альтернативу картам "Мир" совместно с Россией

Турция может разработать альтернативу картам "Мир" совместно с Россией

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ТАСС / Сергей Коньков

Иван Косицын

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