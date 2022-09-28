Три турецких банка отказались работать с картами "Мир"

Турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, такие планы турецких финорганизаций — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы. Такое решение банков знаменует собой поворот в позиции Анкары касательно антироссийских санкций.

Перемена в позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по утверждению Bloomberg, произошла после визита в США для участия в Генассамблее ООН. По возвращении на родину турецкий лидер обсудил с высокопоставленными чиновниками, включая министра казначейства и финансов страны Нуреддина Небати, альтернативу российской платёжной системе.