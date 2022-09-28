Главный кандидат на пост премьера Италии пообещала поддерживать Киев
Лидер "Братьев Италии" Мелони заверила Зеленского в продолжении поддержки Киева
Лидер победившей на внеочередных парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева.
Мелони, которая, вполне вероятно, станет новым премьером Италии, ответила на запись украинского лидера в "Твиттере", где он поздравил её с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым Правительством Италии. Зеленский оценил также поддержку Италии "в борьбе против российской агрессии".
"Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", — написала на это лидер "Братьев Италии".
На внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные". Вместе они набрали 44,53% по итогам голосования в верхнюю палату парламента — Сенат.
ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI