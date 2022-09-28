Главный кандидат на пост премьера Италии пообещала поддерживать Киев

Мелони, которая, вполне вероятно, станет новым премьером Италии, ответила на запись украинского лидера в "Твиттере", где он поздравил её с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым Правительством Италии. Зеленский оценил также поддержку Италии "в борьбе против российской агрессии".