НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 00:50

Главный кандидат на пост премьера Италии пообещала поддерживать Киев

Лидер "Братьев Италии" Мелони заверила Зеленского в продолжении поддержки Киева

Лидер победившей на внеочередных парламентских выборах партии "Братья Италии" Джорджа Мелони заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки Киева.

Мелони, которая, вполне вероятно, станет новым премьером Италии, ответила на запись украинского лидера в "Твиттере", где он поздравил её с успехом на выборах и заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым Правительством Италии. Зеленский оценил также поддержку Италии "в борьбе против российской агрессии".

В победе правых на выборах в Италии увидели тягу избирателей к равноправию и традиционным ценностям

В победе правых на выборах в Италии увидели тягу избирателей к равноправию и традиционным ценностям

"Вы можете рассчитывать на нашу верную поддержку дела свободы украинского народа", — написала на это лидер "Братьев Италии".

На внеочередных парламентских выборах в Италии победу одержала правоцентристская коалиция в составе партий "Братья Италии", "Лига", "Вперёд, Италия" и "Мы, умеренные". Вместе они набрали 44,53% по итогам голосования в верхнюю палату парламента — Сенат.

Кто такая новый премьер Италии Джорджа Мелони и как это скажется на отношениях с Москвой

Кто такая новый премьер Италии Джорджа Мелони и как это скажется на отношениях с Москвой

Обложка ©

ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров