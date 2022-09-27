Кто такая новый премьер Италии Джорджа Мелони и как это скажется на отношениях с Москвой По итогам выборов в парламент на пост премьер-министра Италии может претендовать лидер ультраправой партии — 45-летняя Джорджа Мелони, пообещавшая избирателям вернуть консервативные ценности. 27 сентября, 14:25 Обложка © Getty Images / Riccardo Fabi/NurPhoto

Крайне ультраправая партия "Братья Италии" и её лидер Джорджа Мелони, выигравшие парламентские выборы, обещают России большую поддержку, несмотря на заявленную помощь Украине, полагают эксперты. Почему главным консерватором Европы может стать женщина с мужским именем и в чём итальянская сила, брат?

По итогам внеочередных выборов, вызванных отставкой премьер-министра Марио Драги, в Парламент Италии с триумфом ворвалась правоцентристская коалиция, которую составляют партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия", набравшие до 45%, свидетельствуют данные экзитполов. Поскольку первая партия собрала 22%, то кресло премьер-министра может достаться её лидеру Джордже Мелони. Последней политической силой сильно правого образца в истории страны была Partito Nazionale Fascista, возглавляемая Бенито Муссолини. С тех пор стан консерваторов не мог прорваться к правлению, но всё изменила провальная политика нынешней власти. Население Италии устало от евробюрократии и левацкого стирания идентичности, засилья новых "лучших прав" различных меньшинств, которые никак не встраиваются в достаточно религиозные догмы всё ещё христианского юга Европы, во многом поэтому победили консерваторы.

— Ранее Мелони выступала в поддержку Путина. Такой результат знаменует поворотный момент для Италии — страны, чьё предыдущее правительство национального единства возглавлял Марио Драги, который выступал решительно против конфликта между Россией и Украиной, — сообщает журнал Newsweek, а опрошенные изданием эксперты предрекают российскому президенту чуть ли не помощь в конфликте на Украине, вызванную назначением нового премьера в Италии, которая начнёт менять баланс сил в Европе.

— Почему семья для них — враг? Чем она их пугает? Есть простой ответ на все эти вопросы. Потому что это то, что составляет нашу суть. Потому что это наша идентичность. Потому что всё, что составляет нашу суть, сейчас объявляют врагом те, кто хочет нас её лишить и просто превратить в идеальных рабов-потребителей. Вот почему они бьют по нашей национальной, религиозной, гендерной, семейной идентичности. Мне нельзя называть себя итальянкой, христианкой, женщиной, матерью. Я должна быть гражданка икс, гендер икс, родитель № 1, родитель № 2. Потому что, если меня превратили в номерок, отняли идентичность и лишили корней, тогда я буду идеальной рабыней, отданной на милость финансовым спекулянтам. Идеальным потребителем Джорджа Мелони

Вопрос, как партия, отрицающая приверженность североатлантическим ценностям и необходимость противостояния с РФ, будет выполнять свои предвыборные обещания, решается легко. Выбор правоцентристов в пользу национальных интересов Италии только на руку России. Эта позиция понятна Москве, подобные отношения предсказуемы и продиктованы прагматизмом, что гарантирует разумный подход к сотрудничеству.

Новое правительство страны, пришедшее к власти под лозунгом "Италия превыше всего", вряд ли пойдёт на жёсткое сокращение трат и передачу управления страной в руки кредиторов. Единственный вариант, который предрекают Риму аналитики, — возврат к лире и девальвация национальной валюты.

Здравый смысл

Фото © Getty Images / Ivan Romano

Известно, что в предвыборной программе Джорджа Мелони призывала к продолжению поставок оружия Украине. Однако если сторонница консервативных ценностей будет придерживаться здравого смысла и национальных интересов, то правым Италии будет явно не по пути с Западом, от которого уже отрёкся папа римский Франциск I, назвав его "самым большим кладбищем человечества" буквально накануне выборов и обратив взоры паствы к традиционным ценностям. "Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером", поскольку "пошёл по ложному пути", объявил понтифик.

— Совершенно точно новая партия и её лидеры смогут придать процессам в Евросоюзе иную динамику, изменится диалог России и Италии. Безусловно, Мелони ожидает череда козней со стороны Брюсселя. Урсула фон дер Ляйен уже грозила будущему итальянскому правительству проблемами в случае, если коалиция правых одержит победу на выборах. В ближайший год в Европе выборы будут происходить в ряде стран ЕС во многом по аналогичным сценариям. Это обратная связь европейского избирателя с евробюрократией, которая не может справиться с современными вызовами, — полагает политолог Алексей Мартынов.

Кто такая Джорджа Мелони

Фото © Getty Images / Riccardo Fabi / NurPhoto

45-летняя Джорджа Мелони родилась в Риме. Получила специальное образование в области лингвистики в институте имени Америго Веспуччи. Была активисткой студенческих политических движений, пока не добралась до министерского кресла по делам молодёжи в правительстве Берлускони. В 2012-м с двумя политиками основала собственную партию "Братья Италии — Национальный правый центр", пройдя в нижнюю палату итальянского парламента. Спустя два года была выбрана председателем партии, тогда же СМИ начали называть её преемницей Сильвио Берлускони как лидера правоцентристских сил. В сентябре 2016 года родила дочь.

Мелони неоднократно высказывалась о поддержке Украины и выступала за поставки оружия Киеву, голосуя в парламенте. Поэтому некоторые аналитики считают, что отношения Москвы и Рима не поменяются в ближайшее время. Но если учитывать, что оппозиция будет присутствовать в правительстве лишь фрагментарно и кабинет министров Драги будет целиком отправлен в отставку, то главные интересы Италии сейчас находятся в несколько иной плоскости. И новый премьер не захочет доводить свою страну до нового витка кризиса из-за роста цен на энергоресурсы и их дефицита.

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Авторы Дмитрий Шестопалов