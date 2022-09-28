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28 сентября, 00:45

Приступ ревности не прошёл: Украинка устроила британцу дебош и шмыгнула в кусты

Полиция Британии арестовала украинку Каркадым, затаившуюся в кустах после ссоры с другом

В Великобритании арестована украинская беженка София Каркадым — это произошло после того, как она попыталась ворваться в дом бывшего бойфренда. Об этом пишет The Daily Mail.

Газета пишет, что Каркадым после разрыва с местным жителем Энтони Гарнеттом дважды пыталась проникнуть к нему в дом для разговора — и в обоих случаях её задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышавшие крики украинки недалеко от жилья Гарнетта. Каркадым пыталась выбить входную дверь, а при появлении полиции бросилась бежать. Офицеры нашли её прячущейся в близлежащих кустах.

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Девушка призналась, что "опустошена" разрывом с Гарнеттом. Полиция предупредила Каркадым о том, что общаться с бывшим бойфрендом ей запрещено, в противном случае дело обернётся повторным арестом и предъявлением обвинения. The Daily Mail отмечает, что срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженки, истекает через несколько недель.

Украинка София Каркадым всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, однако вместе с ней из дома ушёл и неверный супруг. Позже Гарнетт разорился. Он жаловался, что кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели.

Обложка ©

ТАСС / АР / Matt Dunham

Юлия Коновалова

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