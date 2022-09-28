Приступ ревности не прошёл: Украинка устроила британцу дебош и шмыгнула в кусты

В Великобритании арестована украинская беженка София Каркадым — это произошло после того, как она попыталась ворваться в дом бывшего бойфренда. Об этом пишет The Daily Mail.

Газета пишет, что Каркадым после разрыва с местным жителем Энтони Гарнеттом дважды пыталась проникнуть к нему в дом для разговора — и в обоих случаях её задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышавшие крики украинки недалеко от жилья Гарнетта. Каркадым пыталась выбить входную дверь, а при появлении полиции бросилась бежать. Офицеры нашли её прячущейся в близлежащих кустах.

Девушка призналась, что "опустошена" разрывом с Гарнеттом. Полиция предупредила Каркадым о том, что общаться с бывшим бойфрендом ей запрещено, в противном случае дело обернётся повторным арестом и предъявлением обвинения. The Daily Mail отмечает, что срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженки, истекает через несколько недель.