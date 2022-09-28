Американцы выявили лучший российский танк, участвующий в боях на Украине
Popular Mechanics назвал российский танк Т-90М лучшим в спецоперации на Украине
Танк Т-90М является лучшей машиной, которая участвует в российской военной спецоперации на Украине. Такой оценкой поделился американский журнал Popular Mechanics. Между тем, полагают авторы издания, многие зарубежные танки, принимающие участие в боевых действиях, устарели.
Так, если на натовском танке Т-72 будет пробита башня, её может отбросить на приличное расстояние — такая ситуация окажется катастрофичной для экипажа. Более эффективными в текущих условиях были бы машины вроде M1A2 Abrams, Leopard 2 и Т-90М.
В середине мая сообщалось, что Уралвагонзавод передал в Вооружённые силы России эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв". В рамках мероприятия настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин освятил бронемашины, после чего эшелон танков под "Прощание славянки" был передан военным.
Тем временем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет отправлять Украине современные танки: он считает, что это может сильно усугубить глобальный конфликт. Новый посол Украины в Германии Алексей Макеев остался глух к доводам канцлера и снова принялся требовать от Берлина танки.
Фото © ТАСС / Александр Щербак