Американцы выявили лучший российский танк, участвующий в боях на Украине

Танк Т-90М является лучшей машиной, которая участвует в российской военной спецоперации на Украине. Такой оценкой поделился американский журнал Popular Mechanics. Между тем, полагают авторы издания, многие зарубежные танки, принимающие участие в боевых действиях, устарели.

Так, если на натовском танке Т-72 будет пробита башня, её может отбросить на приличное расстояние — такая ситуация окажется катастрофичной для экипажа. Более эффективными в текущих условиях были бы машины вроде M1A2 Abrams, Leopard 2 и Т-90М.