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27 сентября, 23:12

"Эту историю начала Украина": Джефф Монсон объяснил, зачем набил тату с буквой Z

Боец ММА Монсон сделал татуировку с символом Z в знак поддержки жителей Донбасса

<p>Джефф Монсон сделал татуировку с буквой Z. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=M7cV9wt1cHA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ушатайка"</a></p>

Джефф Монсон сделал татуировку с буквой Z. Кадр из видео © YouTube / "Ушатайка"

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, сделал татуировку с буквой Z на шее. Как заявил спортсмен, который является членом Совета депутатов городского округа Красногорска, это сделано им в знак солидарности и поддержки людей Донбасса.

"Я был в Донбассе много раз, может быть, 10–12 раз с 2016 года. У меня там много друзей, и многих из них убила украинская армия. Это в знак солидарности и поддержки людей Донбасса. Люди не знают, что происходит на территориях Луганска, Донецка. Они знают только про нападки России, и им проще сделать Россию плохой. В реальности же люди там страдают уже восемь лет, и эту историю начала Украина", — приводит слова Монсона "Спорт-Экспресс".

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"За восемь лет до": Джефф Монсон хочет снять фильм о зверствах украинских военных в Донбассе

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Также Монсон является экс-претендентом на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. На счету 51-летнего бойца в ММА 87 боёв (60 побед, 26 поражений и одна ничья).

Свой последний бой Монсон провёл 6 августа в Москве против российского бойца Вячеслава Дацика. Последний победил единогласным решением судей.

Иван Косицын

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