"Я был в Донбассе много раз, может быть, 10–12 раз с 2016 года. У меня там много друзей, и многих из них убила украинская армия. Это в знак солидарности и поддержки людей Донбасса. Люди не знают, что происходит на территориях Луганска, Донецка. Они знают только про нападки России, и им проще сделать Россию плохой. В реальности же люди там страдают уже восемь лет, и эту историю начала Украина", — приводит слова Монсона "Спорт-Экспресс".