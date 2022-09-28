Пушилин описал действия военных ДНР после референдумов

После проведения референдума Вооружённые силы Донецкой Народной Республики будут действовать на линии боевого соприкосновения с ВСУ с учётом того, что регион уже практически находится в составе России. Такое заявление сделал глава республики Денис Пушилин.

"Наши действия дальнейшие абсолютно простые: будем побеждать. Теперь, исходя из новых условий, с учётом того, что мы практически уже в составе Российской Федерации", — заявил глава ДНР после того, как были объявлены итоги голосования на референдуме.

Ситуацию на линии соприкосновения в республике Пушилин охарактеризовал как сложную: по его словам, противник за пять дней голосования пытался навредить и помешать провести референдум. Глава республики подчеркнул, что было много обстрелов из тяжёлой артиллерии, а также из систем HIMARS.

"Но это также не помешало нашим жителям проголосовать, отдать свои голоса — и результат мы видим сейчас", — сказал Пушилин.