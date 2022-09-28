Бывший тренер "Ахмата" Талалаев посещает курсы по управлению гневом

Бывший тренер грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев признался, что уже 25 лет занимается с психологом.

"Я занимаюсь, я хожу на курсы специальные — управления гневом и так далее. Потому что больше всего палишься на эмоциях. Курсы разные. Есть манипулирование, противостояние. Это работа с психологом, в группах. Когда начал? Давно, лет 25 назад. Тогда ещё ФСБ не было, был КГБ", — рассказал Талалаев в интервью на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Последним местом работы Талалаева был грозненский "Ахмат", во главе которого он находился с 2020 по 2022 год. Талалаев был уволен 11 сентября после поражения от "Пари Нижний Новгород" со счётом 1:3. Специалист известен также по работе в "Волге", "Химках" и "Крыльях Советов".