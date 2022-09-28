Небензя уличил Запад в пропагандистских вбросах о референдумах

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жителей якобы принуждали к голосованию.

"Западные страны изначально заявили, что не будут признавать результаты этих референдумов, и бросили всю мощь своей пропагандистской машины на их очернение", — цитирует российского дипломата РИА "Новости".

В доказательство своих слов постпред привёл изречение главы германского МИД Анналены Бербок о том, что жителей "расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки".