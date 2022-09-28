Небензя уличил Запад в пропагандистских вбросах о референдумах
Небензя: Заявления о том, что на референдумах голосовали по принуждению, являются пропагандой
Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал пропагандистскими вбросами заявления Запада о том, что на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жителей якобы принуждали к голосованию.
"Западные страны изначально заявили, что не будут признавать результаты этих референдумов, и бросили всю мощь своей пропагандистской машины на их очернение", — цитирует российского дипломата РИА "Новости".
В доказательство своих слов постпред привёл изречение главы германского МИД Анналены Бербок о том, что жителей "расстреливают и насилуют, а потом они должны ставить галочки".
Небензя сообщил также, что солдаты на пунктах голосования охраняли участников референдума, — таким образом жители оказались защищены от вероятных провокаций с украинской стороны.
Ранее сообщалось, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Также стало известно, что на референдуме в ЛНР было обработано 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 98,42% жителей.
ТАСС / Александр Река