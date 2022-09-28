Пушилин объявил референдум в ДНР состоявшимся

"Мы так долго к этому шли, и вот он — колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата, — это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня — исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией", — сказал он журналистам, передаёт РИА "Новости".