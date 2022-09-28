НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 21:52

Пушилин объявил референдум в ДНР состоявшимся

Пушилин: Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, результат колоссальный

Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России состоялся, и результаты голосования просто колоссальные. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы так долго к этому шли, и вот он — колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата, — это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня — исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией", — сказал он журналистам, передаёт РИА "Новости".

"Добро пожаловать домой": Медведев назвал очевидными итоги референдумов

"Добро пожаловать домой": Медведев назвал очевидными итоги референдумов

Теперь, считает Пушилин, можно выдохнуть, "отдохнуть полденёчка". Дальше предстоит снова созидать и восстанавливать, сказал он.

ЦИК республики уже обработала 100 процентов протоколов. Всего на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей ДНР. В голосовании приняло участие 2 133 326 жителей, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей. Таким образом, жители республики проголосовали за вхождение в состав России, об этом тоже сообщает РИА "Новости".

Жители Херсонской области поддержали вхождение в состав России

Жители Херсонской области поддержали вхождение в состав России

Ранее сообщалось, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избиркоме региона. Также сообщалось, что на референдуме в ЛНР было обработано 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 98,42% жителей.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров