Пушилин объявил референдум в ДНР состоявшимся
Пушилин: Референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, результат колоссальный
Референдум о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России состоялся, и результаты голосования просто колоссальные. Об этом объявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы так долго к этому шли, и вот он — колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата, — это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили, творили историю, именно так. Сегодня — исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой Родиной, с великой Россией", — сказал он журналистам, передаёт РИА "Новости".
Теперь, считает Пушилин, можно выдохнуть, "отдохнуть полденёчка". Дальше предстоит снова созидать и восстанавливать, сказал он.
ЦИК республики уже обработала 100 процентов протоколов. Всего на референдуме проголосовало 99,23 процента избирателей ДНР. В голосовании приняло участие 2 133 326 жителей, что составляет 97,51 процента от общего числа избирателей. Таким образом, жители республики проголосовали за вхождение в состав России, об этом тоже сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избиркоме региона. Также сообщалось, что на референдуме в ЛНР было обработано 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 98,42% жителей.
ТАСС / Егор Алеев