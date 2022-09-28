Зеленский заявил в ООН, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием. Это заявление он сделал во время выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН по Украине.

"Угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Это доказывает, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, потому что она не способна гарантировать безопасность мира", — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Россия "проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС" — президент полагает, что этот факт является дополнительным доказательством того, что Москва "намеренно держит мир на грани радиационного бедствия".