Кадыров предложил учредить Международный день санкций против него
Странам, желающим "выслужиться перед США", следует создать Международный день санкций против Рамзана Кадырова. С таким ироничным предложением выступил сам глава Чечни, комментируя ограничения, введённые против него Новой Зеландией.
"Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жёсткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова", — написал Кадыров у себя в Telegram-канале, добавив, что он тоже будет этот день отмечать.
По словам политика, ему радостно оттого, что "огромная страна-агрессор и его спутники" боятся его, выходца из небольшого чеченского села. Как заметил Кадыров, он от санкций "кайфует".
Ранее США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, в том числе дочерей Табарик, Айшат и Хадижат (Карины). В ответ на это Кадыров предложил Вашингтону расширить чёрный список, включив в него всех его детей. А их у главы Чечни 14.
ТАСС / Елена Афонина