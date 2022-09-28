Кадыров предложил учредить Международный день санкций против него

Странам, желающим "выслужиться перед США", следует создать Международный день санкций против Рамзана Кадырова. С таким ироничным предложением выступил сам глава Чечни, комментируя ограничения, введённые против него Новой Зеландией .

"Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жёсткий пакет санкций против меня! Все страны сразу. Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова", — написал Кадыров у себя в Telegram-канале, добавив, что он тоже будет этот день отмечать.