Глава ЕК пригрозила виновникам ЧП на "Северных потоках"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры. Кто мог стоять за этими инцидентами, она не уточнила.