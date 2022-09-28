Глава ЕК пригрозила виновникам ЧП на "Северных потоках"
Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры. Кто мог стоять за этими инцидентами, она не уточнила.
"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведёт к самым решительным ответным действиям", — написала председатель ЕК в соцсетях.
Фон дер Ляйен сообщила, что уже обсудила "акт саботажа" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Глава Еврокомиссии призвала провести расследование инцидентов, чтобы получить полную ясность о событиях и причинах произошедшего.
Накануне стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Twitter / Forsvaret