Зеленскому припомнили совет, которому Донбасс и Херсонщина в итоге последовали
Небензя: Жители Донбасса и Херсонщины выполнили циничную рекомендацию Зеленского
Жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию". Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Как сказал дипломат, официальный Киев с 2014 года целенаправленно взял курс "на физическое истребление неугодных жителей Донбасс". Всё это происходило при покровительстве Евросоюза и США.
"Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины", — отметил Небензя на заседании Совбеза ООН, передаёт РИА "Новости".
По его словам, украинские власти открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов "нелюдями", "особями". В этой связи Небензя припомнил одно из прошлогодних интервью Зеленского, в котором тот заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей "стоит убраться из Украины в Россию".
"Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", — сказал постпред.
Ранее за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Также сообщалось, что на референдуме в ЛНР было обработано 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 98,42% жителей. А в ЦИК ДНР после обработки всех протоколов сообщили, что в поддержку вхождения республики в состав РФ высказалось 99,23 процента избирателей.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов