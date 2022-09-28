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27 сентября, 23:42

Зеленскому припомнили совет, которому Донбасс и Херсонщина в итоге последовали

Небензя: Жители Донбасса и Херсонщины выполнили циничную рекомендацию Зеленского

Жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию". Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Как сказал дипломат, официальный Киев с 2014 года целенаправленно взял курс "на физическое истребление неугодных жителей Донбасс". Всё это происходило при покровительстве Евросоюза и США.

"Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины", — отметил Небензя на заседании Совбеза ООН, передаёт РИА "Новости".

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По его словам, украинские власти открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов "нелюдями", "особями". В этой связи Небензя припомнил одно из прошлогодних интервью Зеленского, в котором тот заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей "стоит убраться из Украины в Россию".

"Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", — сказал постпред.

Ранее за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Также сообщалось, что на референдуме в ЛНР было обработано 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 98,42% жителей. А в ЦИК ДНР после обработки всех протоколов сообщили, что в поддержку вхождения республики в состав РФ высказалось 99,23 процента избирателей.

Жители Херсонской области поддержали вхождение в состав России

Жители Херсонской области поддержали вхождение в состав России

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Иван Косицын

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