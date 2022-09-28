Зеленскому припомнили совет, которому Донбасс и Херсонщина в итоге последовали

Жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию". Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Как сказал дипломат, официальный Киев с 2014 года целенаправленно взял курс "на физическое истребление неугодных жителей Донбасс". Всё это происходило при покровительстве Евросоюза и США.

"Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик, их достойное будущее в составе Украины", — отметил Небензя на заседании Совбеза ООН, передаёт РИА "Новости".

По его словам, украинские власти открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов "нелюдями", "особями". В этой связи Небензя припомнил одно из прошлогодних интервью Зеленского, в котором тот заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей "стоит убраться из Украины в Россию".