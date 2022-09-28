Адвокат Жорин назвал имена предполагаемых наследников Бориса Моисеева

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кого скончавшийся певец и танцор Борис Моисеев мог внести в своё завещание. Наследство артиста юрист оценил примерно в 300 млн рублей.

По словам Жорина, главной ценностью в наследстве Моисеева является большая квартира в Москве. Как отметил правозащитник, у артиста не было близких родственников. Вероятно, что певец перед смертью составил завещание, предположил адвокат.

"Как было видно из СМИ, в последние годы жизни, когда он тяжело болел, его обхаживали, с позволения сказать, какие-то джентльмены. Поэтому кто-то из них наверняка подсуетился, и какое-то завещание всплывёт", — приводит слова Жорина Пятый канал.

Поклонники Моисеева и другие артисты уверены, что одним из основных претендентов на наследство является его арт-директор Сергей Горох. Он находился в тесном контакте с певцом последние 12 лет и взял на себя всю заботу о нём. По данным телеканала, Моисеев раньше владел домом на Рублёвке, однако после первого инсульта артист был вынужден его продать. Певец был не в состоянии содержать особняк, он нуждался в больших суммах на лечение и восстановление после болезни.