Родной брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, узнал о смерти знаменитого родственника от журналистов, а не от команды артиста. Директора певца Сергея Гороха Толкач обвинил в том, что тот не уберёг артиста.

"Думаю, проблема в том, что Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты. Этот образ жизни просто уничтожил его. Вина за случившееся лежит на директоре", — сказал Толкач в беседе с kp.ru.

Брат артиста рассказал, что ещё в марте директор изолировал Бориса и не давал с ним общаться. Таким образом, с весны ни он, ни другие родственники не могли связаться со звездой. Толкач посетовал на то, что последние полтора года у него не было никакой информации, он не знал, где находится певец: в Москве или в Литве.