Родной брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора
Брат Бориса Моисеева Толкач посчитал виновным в его смерти директора Гороха
Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, узнал о смерти знаменитого родственника от журналистов, а не от команды артиста. Директора певца Сергея Гороха Толкач обвинил в том, что тот не уберёг артиста.
"Думаю, проблема в том, что Горох разрешал Боре и алкоголь, и сигареты. Этот образ жизни просто уничтожил его. Вина за случившееся лежит на директоре", — сказал Толкач в беседе с kp.ru.
Брат артиста рассказал, что ещё в марте директор изолировал Бориса и не давал с ним общаться. Таким образом, с весны ни он, ни другие родственники не могли связаться со звездой. Толкач посетовал на то, что последние полтора года у него не было никакой информации, он не знал, где находится певец: в Москве или в Литве.
Напомним, Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. За свою жизнь заслуженный артист России перенёс три инсульта. Адвокат Сергей Жорин рассказал, кого скончавшийся певец мог внести в своё завещание, которое оценивается примерно в 300 млн рублей.
ТАСС / Александра Мудрац