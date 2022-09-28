Вашингтон готовится дать Киеву миллиард на покупку вооружений

Власти США в ближайшее время намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, её размер составит 1,1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на американское должностное лицо сообщает Reuters.

Предполагается, что Вашингтон не станет направлять Киеву вооружения с собственных складов, а просто даст денег на их приобретение. Пакет помощи также будет включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS, радиолокационные системы и системы для противодействия беспилотникам, запчасти.

Агентство утверждает, что Белый дом пока ожидает результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав РФ. Американская сторона уже заявила, что не намерена признавать результаты голосования.