Вашингтон готовится дать Киеву миллиард на покупку вооружений
Reuters: США готовятся предоставить Украине пакет военной помощи на $1,1 млрд
Власти США в ближайшее время намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, её размер составит 1,1 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на американское должностное лицо сообщает Reuters.
Предполагается, что Вашингтон не станет направлять Киеву вооружения с собственных складов, а просто даст денег на их приобретение. Пакет помощи также будет включать в себя боеприпасы для РСЗО HIMARS, радиолокационные системы и системы для противодействия беспилотникам, запчасти.
Агентство утверждает, что Белый дом пока ожидает результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав РФ. Американская сторона уже заявила, что не намерена признавать результаты голосования.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит признала, что страны Запада испытывают серьёзные трудности при обеспечении Украины оружием. Всё из-за того, что запросы от Киева поступают практически ежедневно и при этом часто меняются. Некоторые страны и вовсе близки к тому, чтобы исчерпать свои военные запасы.
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