Как сухпаёк поддерживает боеготовность военнослужащих

В составе армейского сухого пайка должны присутствовать все необходимые для организма вещества, при этом ему не следует сильно отличаться от привычного рациона. Об этом в беседе с Лайфом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Как формируются эти сухпайки: солдат в экстремальной ситуации, под физическими нагрузками, климатическими, психологическими — все средства адаптации на пределе. Нужен такой паёк, который не станет отягощать организм. Должен быть концентрат самых необходимых веществ", — сказала диетолог.

Пайки содержат много паштетов, это важно для того, чтобы пища была максимально лёгкой для усвоения, сказала Соломатина. Например, если это говядина, то она не будет куском мяса, который будет долго лежать в желудке и тратить энергию на переваривание. Пище следует быть максимально лёгкой для усвоения, и потому она предлагается в виде паштета.

Специалист отметила, что мясо необходимо бойцам из-за того, что оно — прежде всего пластический материал. Человек в момент экстремальной ситуации теряет большое количество белков, в том числе белков иммунной системы, транспортные белки, нейромедиаторы, сигнальные белки, мышцы. Иначе говоря, мясо — это то, из чего человек "простраивается", пояснила Соломатина.

"Важен также печёночный паштет, ведь печень содержит витамин D, он абсолютно необходим для иммунной системы, без него не может нормально работать нервная система. Там много цинка, а он необходим для поддержания уровня тестостерона, мужского полового гормона, который позволяет мужчине быть мужчиной — решительным, бесстрашным и так далее", — резюмировала специалист.