Адвокат Медведчука заявил, что Киев "пришивает" людям госизмену для давления на Москву

Киев обвиняет много людей в госизмене или коллаборационизме, чтобы затем использовать их в качестве рычага в переговорах с Москвой по обмену военнопленными. Об этом сообщил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин в беседе с РИА "Новости".

"Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые "пришивают" буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать как определённый рычаг в переговорах по обмену военнопленными", — сказал он.