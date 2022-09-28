Адвокат Медведчука заявил, что Киев "пришивает" людям госизмену для давления на Москву
Адвокат Медведчука: На Украине людей обвиняют в госизмене для обмена военнопленными
Киев обвиняет много людей в госизмене или коллаборационизме, чтобы затем использовать их в качестве рычага в переговорах с Москвой по обмену военнопленными. Об этом сообщил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин в беседе с РИА "Новости".
"Людей обвиняют и в государственной измене, и в коллаборационизме, и во многих и многих статьях, которые "пришивают" буквально только ради того, чтобы человека погрузить в следственный изолятор, задержать его и в дальнейшем использовать как определённый рычаг в переговорах по обмену военнопленными", — сказал он.
По словам адвоката, на Украине очень много случаев обвинения в государственной измене. И если обмен военнопленными не происходит, продолжил Рыбин, то людей осуждают и отправляют в тюрьму. Он подчеркнул, что на Украине никто не переживает за судьбы местных жителей. В тюрьме уже находится множество журналистов, писателей, лидеров общественного мнения, причём, отметил адвокат, с ними очень жестоко обращаются.
Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Находясь в медицинских учреждениях Минобороны, они рассказали об издевательствах, которые пережили в плену. Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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