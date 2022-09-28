Добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановлена

Компания "Эксон нефтегаз лимитед" за семь месяцев текущего года сократила объём добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" почти в два раза, а сейчас добыча энергоресурсов остановлена. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Объём добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена", — сказал он на форуме "Нефть и газ Сахалина".