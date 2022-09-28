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28 сентября, 05:22

Добыча нефти и газа на проекте "Сахалин-1" остановлена

Компания "Эксон нефтегаз лимитед" за семь месяцев текущего года сократила объём добычи нефти и конденсата на проекте "Сахалин-1" почти в два раза, а сейчас добыча энергоресурсов остановлена. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Объём добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена", — сказал он на форуме "Нефть и газ Сахалина".

По итогам года ожидается, что добыча составит 4,2 миллиона тонн сырья вместо планировавшихся 8,9 миллиона тонн. Ещё в апреле компания уведомила о снижении объёма добычи на проекте "Сахалин-1", сославшись на форс-мажорные обстоятельства, добавил губернатор. Кроме того, уточнил Лимаренко, ожидается и снижение объёмов добытого газа, ведь его добыча была приостановлена с 16 сентября.

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Напомним, в марте 2022 года американский нефтегазовый гигант ExxonMobil, дочерней компанией которого является Exxon Neftegas Ltd., объявил о начале выхода из нефтегазового проекта "Сахалин-1". Также в проекте участвуют "Роснефть", имеющая долю 20%, японская Sodeco — 30% и индийская ONGC — 20%.

Обложка ©

Пресс-служба проекта "Сахалин-1"

Артур Лапсаков

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