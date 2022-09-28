Военный комиссар объяснил, почему не служившие в армии подпадают под мобилизацию

Люди, не служившие в армии, тоже подпадают под частичную мобилизацию. Об этом заявил врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский.

"Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь... Граждане, которые не служили, пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации. Мы относимся к этим гражданам, как и к остальным категориям", — приводятся его слова в телеграм-канале правительства региона.

Кучабский добавил, схожая ситуация обстоит с пребывающими в запасе "возрастными" гражданами, а также отметил, что мужчины в ЕАО, не служившие в армии, идут на мобилизацию добровольно, а военкоматы не имеют права им отказывать.