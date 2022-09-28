Военный комиссар объяснил, почему не служившие в армии подпадают под мобилизацию
Военком ЕАО Кучабский: Не служившие в армии подпадают под частичную мобилизацию
Люди, не служившие в армии, тоже подпадают под частичную мобилизацию. Об этом заявил врио военного комиссара Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский.
"Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание — в первую очередь... Граждане, которые не служили, пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации. Мы относимся к этим гражданам, как и к остальным категориям", — приводятся его слова в телеграм-канале правительства региона.
Кучабский добавил, схожая ситуация обстоит с пребывающими в запасе "возрастными" гражданами, а также отметил, что мужчины в ЕАО, не служившие в армии, идут на мобилизацию добровольно, а военкоматы не имеют права им отказывать.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию. Он подчеркнул, что из этого ничего не выйдет, поскольку российские граждане прекрасно знают, где правда и где ложь.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов