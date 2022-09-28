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Регион
Опубликовано 28 сентября 2022, 06:19
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В Белгородской области осталось призвать 120 человек в рамках частичной мобилизации

Губернатор Гладков сообщил о сокращении числа мобилизуемых в Белгородской области

Минобороны РФ сократило число жителей Белгородской области, которых необходимо призвать в рамках частичной мобилизации. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", — написал он.

Решение о сокращении числа мобилизуемых жителей в Белгородской области приняло накануне Минобороны РФ. Если же ведомство поставит новые задачи, то они будут выполняться региональными военными комиссариатами, добавил губернатор. Отныне белгородские власти будут работать вместе с военкоматами, чтобы ошибок и недочётов в процессе организации мобилизации больше не допускалось. Гладков также добавил, что российские военные из области полностью укомплектованы.

Ранее военный комиссар Еврейской автономной области Дмитрий Кучабский объяснил, почему не служившие в армии подпадают под мобилизацию.

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Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

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Евгения Колесникова
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