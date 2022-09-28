В Белгородской области осталось призвать 120 человек в рамках частичной мобилизации

Минобороны РФ сократило число жителей Белгородской области, которых необходимо призвать в рамках частичной мобилизации. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", — написал он.