Суд отправил под арест жителя Усть-Илимска, устроившего стрельбу в военкомате

В Иркутской области заключили под стражу мужчину, который устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и тяжело ранил военкома. 25-летний Руслан З. проведёт в СИЗО по меньшей мере ближайшие два месяца.

"Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 ноября 2022 года", — сказал судья.