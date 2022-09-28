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28 сентября, 06:59

Суд отправил под арест жителя Усть-Илимска, устроившего стрельбу в военкомате

В Иркутской области заключили под стражу мужчину, который устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и тяжело ранил военкома. 25-летний Руслан З. проведёт в СИЗО по меньшей мере ближайшие два месяца.

"Избрать в отношении обвиняемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 ноября 2022 года", — сказал судья.

Появилось видео с моментом задержания устроившего стрельбу в военкомате призывника

Появилось видео с моментом задержания устроившего стрельбу в военкомате призывника

Напомним, инцидент со стрельбой в военкомате произошёл утром 26 сентября. Мужчина ворвался в здание с оружием и практически в упор выстрелил в военного комиссара. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, стрелявшего практически сразу задержали.

Обложка ©

t.me / SHOT

Максим Плетнёв

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