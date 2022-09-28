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28 сентября, 06:48

Применялись гранаты с квадрокоптеров: Появилось видео уничтожения силами ВДВ позиций ВСУ в лесополосе

Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожают позиции ВСУ в лесополосе

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских войск и техники в лесополосе. Удары наносили десантные подразделения России.

Уничтожение живой силы и техники ВСУ в лесополосе. Видео © Telegram / Минобороны РФ

По данным ведомства, подразделения БПЛА обнаружили укрывавшиеся в лесополосе позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла массированный артиллерийский удар.

"Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров", — сказано в телеграм-канале министерства.

В результате артобстрела была уничтожена не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО "Град".

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения укрепрайонов нацбатов ВСУ. По его словам, от ударов они сыпятся, "словно карточные домики".

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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