Применялись гранаты с квадрокоптеров: Появилось видео уничтожения силами ВДВ позиций ВСУ в лесополосе
Минобороны показало, как подразделения ВДВ уничтожают позиции ВСУ в лесополосе
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских войск и техники в лесополосе. Удары наносили десантные подразделения России.
Уничтожение живой силы и техники ВСУ в лесополосе. Видео © Telegram / Минобороны РФ
По данным ведомства, подразделения БПЛА обнаружили укрывавшиеся в лесополосе позиции ВСУ с личным составом и техникой. После получения точных координат целей артиллерия ВДВ нанесла массированный артиллерийский удар.
"Также были применены гранаты, сброшенные с квадрокоптеров", — сказано в телеграм-канале министерства.
В результате артобстрела была уничтожена не только живая сила, но и две единицы техники, в том числе одна РСЗО "Град".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео уничтожения укрепрайонов нацбатов ВСУ. По его словам, от ударов они сыпятся, "словно карточные домики".
Специальная военная операция на Украине
Telegram / Минобороны РФ