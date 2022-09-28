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28 сентября, 07:58

Турецкие VakıfBank и Halkbank опровергли слухи об отказе от платёжной системы "Мир"

Турецкие банки VakıfBank и Halkbank не приостанавливали работу с платёжной системой "Мир" и не получали соответствующих распоряжений от властей страны. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей компаний.

"На данный момент никаких уведомлений мы не получали", — ответили в банках на вопрос о том, можно ли в настоящее время проводить финансовые операции через карту "Мир".

Там добавили, что проведение операций по картам "Мир" в банкоматах опрошенных компаний также осуществляется беспрепятственно. Кроме того, получение каких-либо указаний относительно прекращения работ с системой "Мир" опровергли и в банке Ziraat Bank.

В Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"

В Турции не осталось банков, использующих систему "Мир"

Ранее Лайф писал, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Как сообщалось, такие планы финорганизаций Турции — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы.

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ТАСС / Пименов Роман

Максим Плетнёв

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