Турецкие VakıfBank и Halkbank опровергли слухи об отказе от платёжной системы "Мир"

Турецкие банки VakıfBank и Halkbank не приостанавливали работу с платёжной системой "Мир" и не получали соответствующих распоряжений от властей страны. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей компаний.

"На данный момент никаких уведомлений мы не получали", — ответили в банках на вопрос о том, можно ли в настоящее время проводить финансовые операции через карту "Мир".

Там добавили, что проведение операций по картам "Мир" в банкоматах опрошенных компаний также осуществляется беспрепятственно. Кроме того, получение каких-либо указаний относительно прекращения работ с системой "Мир" опровергли и в банке Ziraat Bank.