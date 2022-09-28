Кадыров назвал итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнёта со стороны Киева
Результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — это закономерный финал многолетнего гнёта со стороны Киева. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Он назвал историческим день, когда завершились референдумы, и поздравил всех россиян с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Желаю всем благополучия, процветания и всеобщей победы над националистической хунтой и её покровителями. Теперь у нас общая страна и общее будущее, которое мы все сплочённо отстоим любой ценой!" — добавил Кадыров.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав РФ. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.
ТАСС / Елена Афонина