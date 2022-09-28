Кадыров назвал итоги референдумов закономерным финалом многолетнего гнёта со стороны Киева

Результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — это закономерный финал многолетнего гнёта со стороны Киева. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он назвал историческим день, когда завершились референдумы, и поздравил всех россиян с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.