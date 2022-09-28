Хью Джекман сыграет Росомаху в третьей части "Дедпула"
Австралийский актёр Хью Джекман сыграет роль Росомахи в кинокартине "Дедпул-3". Об этом сообщил продюсер и главная звезда франшизы Райан Рейнольдс в видеообращении, опубликованном на YouTube.
Рейнольдс рассказал, что в настоящий момент работает над новой частью "Дедпула". Продюсер пытался найти свою душу, новую глубину и мотивацию для своего персонажа, но ничего не вышло. И тогда на заднем фоне мимо прошёл Джекман.
"Эй, Хью, хочешь ещё раз сыграть Росомаху?" — спросил Рейнольдс в ролике, обращаясь к Джекману.
"Да, конечно, Райан", — ответил актёр Рейнольдсу.
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