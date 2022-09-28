Боррель счёл неслучайными инциденты на "Северных потоках"

Инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются неслучайными, есть данные о том, что они были совершены преднамеренно. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в личном блоге.

"Европейский союз глубоко обеспокоен повреждением трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". <...> Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий", — подчеркнул он.