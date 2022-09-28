Боррель счёл неслучайными инциденты на "Северных потоках"
Боррель: Инциденты на "Северных потоках" — результат преднамеренных действий
Инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" являются неслучайными, есть данные о том, что они были совершены преднамеренно. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в личном блоге.
"Европейский союз глубоко обеспокоен повреждением трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". <...> Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий", — подчеркнул он.
По словам главы евродипломатии, вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет, а инциденты с газопроводами не случайны и затрагивают всех. Евросоюз, подчеркнул Боррель, намерен поддержать любое расследование, которое будет направлено на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Вместе с тем главы стран ЕС собираются предпринять дальнейшие действия, чтобы повысить собственную устойчивость в области энергетической безопасности.
Напомним, 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Twitter / Josep Borrell Fontelles