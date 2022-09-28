Поляки нашли способ спастись от энергокризиса

Жители Польши начали раскупать туристические газовые плиты, чтобы сэкономить на электричестве и не остаться без еды в случае его отключения. Об этом сообщило издание Business Insider Polska.

"Магазины фиксируют 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения. Газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели", — говорится в публикации.

В статье приводится рассказ жительницы Польши Эвелины, недавно купившей туристическую плиту и газовый баллон. По её словам, таким образом она решила обезопасить свою семью, когда узнала, что в стране могут отключить электроэнергию. Такой способ ей подсказали друзья, а затем примеру Эвелины последовали и другие знакомые. Вместе с тем, считает женщина, плита поможет в том числе сэкономить бюджет.

Интернет-магазин Allegro подтвердил изданию, что спрос на туристическую газовую плиту постоянно растёт. Так, объём продаж составил уже на 110% больше, чем за тот же период 2021 года.