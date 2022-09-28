СМИ узнали о намерениях ЕС смягчить санкции на поставки ряда товаров из России

Евросоюз в рамках нового санкционного пакета против России может ввести потолок цен на российскую нефть и при этом смягчить ограничения на экспорт из РФ удобрений и цемента. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Так, согласно информации, судоходным и страховым компаниям запретят транспортировать или страховать нефть из России, если её цена превысит определённый предел. Он будет уравнен со стоимостью, по которой российский энергоресурс сейчас продаётся в Азии, что примерно на 30% дешевле текущих цен в Европе.

По данным Politico, Брюсселю удалось договориться с Грецией, Кипром и Мальтой о поддержке ограничений в обмен на снятие рестрикций на поставки некоторых товаров из РФ, среди которых удобрения, цемент и другие продукты.