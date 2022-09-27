Орбан потребовал от Брюсселя ответ о том, как долго будут продолжаться санкции против РФ

Вся Европа находится в ожидании ответа от Брюсселя на вопрос о том, как долго ещё будут вводиться антироссийские санкции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Европейским предприятиям сложно или вообще невозможно справляться с санкционными ценами на энергию. Мы ждём ответа, вся Европа ждёт ответа из Брюсселя на вопрос, до каких пор мы будем это делать (вводить санкции против РФ. — Прим. Лайфа)", — написал он в соцсетях.

По словам Орбана, если так будет продолжаться и дальше, то последствия затронут всю Европу. Вместе с тем политик обратился к США и заявил о необходимости провести переговоры на эту тему, "пока не стало слишком поздно".