Москалёв будет судить матч "Зенита" и "Ростова" в чемпионате России по футболу

Бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым будет работать на матче 11-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Ростовом". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На линиях Москалёву будут помогать Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко. Резервным судьёй назначен Роман Сафьян. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Шадыханов и Николай Богач.

Встреча между "Зенитом" и "Ростовом" в чемпионате России состоится в воскресенье, 2 октября, на "Газпром-арене" в Северной столице. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.