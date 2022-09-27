Ижевский убийца попал на видео возле своего дома, когда направлялся к школе
Опубликовано видео, как устроивший стрельбу в ижевской школе выходит из дома
Опубликовано видео, как Артём Казанцев, убивший семнадцать человек в школе в Ижевске, выходит из дома и направляется к месту преступления. Кадры обнародованы изданием kp.ru.
Артём Казанцев выходит из подъезда дома. Видео © t.me / kp.ru
Камера у подъезда зафиксировала, как Казанцев выходит из дома. Он был одет в чёрные вещи, на его голове — капюшон. В руках он нёс белый пакет-майку. После убийца направился к школе № 88, где от его рук погибло семнадцать человек.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 города Ижевска произошла стрельба с погибшими и пострадавшими учениками, педагогами и сотрудниками. По последним данным, погибло семнадцать человек, в том числе одиннадцать детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения, местный житель, выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть".
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t.me / kp.ru