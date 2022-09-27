Ижевский убийца попал на видео возле своего дома, когда направлялся к школе

Опубликовано видео, как Артём Казанцев, убивший семнадцать человек в школе в Ижевске, выходит из дома и направляется к месту преступления. Кадры обнародованы изданием kp.ru .

Камера у подъезда зафиксировала, как Казанцев выходит из дома. Он был одет в чёрные вещи, на его голове — капюшон. В руках он нёс белый пакет-майку. После убийца направился к школе № 88, где от его рук погибло семнадцать человек.