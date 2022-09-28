Новосибирские власти объявили в розыск первых уклонистов от мобилизации

В Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации. О порядке процедуры рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Так, если призывника нет дома, сотрудники комиссариатов опрашивают родных и соседей, при этом представитель военкомата не имеет права заходить в квартиру. Но он вправе сделать запрос по месту работы, где повестку может вручить кадровик.

"Критерий только один — лично в руки. Местоположение — где угодно. И ночью, и днём, и на улице", — приводит его слова издание "Сибкрай".

Если же призывника не удалось найти, он попадает в списки, которые передают в МВД. После этого начинается розыск уклониста по базам. Кудрявцев уточнил, что получение повестки не означает автоматического призыва. В комиссариатах прекрасно понимают, что с момента постановки на воинский учёт у запасников могли появиться серьёзные болезни. Такие люди должны взять с собой медицинские документы и уточнить все вопросы на месте, в военкомате.