Столичные загсы будут регистрировать браки мобилизованных в день обращения
ЗАГС Москвы назвал мобилизацию обстоятельством для заключения брака в день обращения
Частичная мобилизация может рассматриваться как особое обстоятельство для заключения брака в день подачи обращения. Об этом сообщила пресс-служба Управления ЗАГС по Москве.
"Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств брак может быть заключён в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
В этом случае основанием для сокращения срока для регистрации брака станет документ (например, повестка, справка или извещение о призыве на военную службу). Этот документ необходимо предоставить в загс.
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