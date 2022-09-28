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28 сентября, 07:55

Столичные загсы будут регистрировать браки мобилизованных в день обращения

ЗАГС Москвы назвал мобилизацию обстоятельством для заключения брака в день обращения

Частичная мобилизация может рассматриваться как особое обстоятельство для заключения брака в день подачи обращения. Об этом сообщила пресс-служба Управления ЗАГС по Москве.

"Согласно статье 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств брак может быть заключён в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, то есть руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака непосредственно в день подачи заявления", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В этом случае основанием для сокращения срока для регистрации брака станет документ (например, повестка, справка или извещение о призыве на военную службу). Этот документ необходимо предоставить в загс.

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Артур Лапсаков
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