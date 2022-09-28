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28 сентября, 09:59
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Песков напомнил, что газ, который прямо сейчас утекает из "Северного потока", стоит очень дорого

Говоря об инциденте на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о стоимости топлива, которое прямой сейчас "улетучивается в воздух".

"Обе нитки "Северного потока – 2" заполнены газом, вся система готова к прокачке газа, и этот газ очень дорогой... Сейчас этот газ улетучивается в воздух", — отметил представитель Кремля.

По его словам, случившееся на трубопроводах представляет большую проблему для России. Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина, что этот газ был запланирован для внутренних балансов РФ.

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Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".

Обложка ©

Getty Images / Danish Defence

Александр Юнашев

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