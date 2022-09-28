Песков напомнил, что газ, который прямо сейчас утекает из "Северного потока", стоит очень дорого

Говоря об инциденте на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о стоимости топлива, которое прямой сейчас "улетучивается в воздух".

"Обе нитки "Северного потока – 2" заполнены газом, вся система готова к прокачке газа, и этот газ очень дорогой... Сейчас этот газ улетучивается в воздух", — отметил представитель Кремля.