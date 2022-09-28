Песков: США всё больше стремятся к тому, чтобы стать стороной украинского конфликта

Москва негативно относится к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена об использовании Украиной американского оружия против территорий, где состоялись референдумы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё больше и больше американская сторона де-факто залезает в этот конфликт, всё больше американская сторона близится к тому, чтобы стать стороной этого конфликта", — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это чрезвычайно опасно.