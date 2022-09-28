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28 сентября, 09:26

В Херсонской области обвинили Блинкена в пособничестве фашизму

Стремоусов назвал Блинкена пособником фашизма из-за слов о применении Киевом оружия Запада

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, является "пособником фашизма и смерти". Таким мнением поделился замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Я думаю, что пребывание во власти Блинкена ограничено, потому что такие, как Блинкен, — это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие, как Блинкен, несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен — это не все США. Если говорить объективно, Блинкен — это продолжение войны и смерти", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Небензя пригрозил Киеву, что процесс с референдумами может "пойти дальше"

Небензя пригрозил Киеву, что процесс с референдумами может "пойти дальше"

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.

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Getty Images / Kevin Dietsch

Варвара Романова

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