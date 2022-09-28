В Херсонской области обвинили Блинкена в пособничестве фашизму

"Я думаю, что пребывание во власти Блинкена ограничено, потому что такие, как Блинкен, — это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие, как Блинкен, несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен — это не все США. Если говорить объективно, Блинкен — это продолжение войны и смерти", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".