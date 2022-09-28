В Херсонской области обвинили Блинкена в пособничестве фашизму
Стремоусов назвал Блинкена пособником фашизма из-за слов о применении Киевом оружия Запада
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, является "пособником фашизма и смерти". Таким мнением поделился замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Я думаю, что пребывание во власти Блинкена ограничено, потому что такие, как Блинкен, — это откровенные пособники фашизма и смерти. Такие, как Блинкен, несут смерть по всему миру. Но многие люди понимают, что Блинкен — это не все США. Если говорить объективно, Блинкен — это продолжение войны и смерти", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Результаты волеизъявления на участках в РФ уже подсчитаны и объявлены. Также ночью стало известно, что абсолютное большинство жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, голосовавших на местах, также высказались за.
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