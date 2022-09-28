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28 сентября, 09:25
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Адвокат Медведчука Рыбин сообщил об убийстве российского военнопленного в украинской тюрьме

В тюрьмах в Незалежной ужасно относятся к российским военнопленным, есть данные об убийстве одного из них. Об этом сообщил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин в беседе с РИА "Новости".

"Некий гражданин Российской Федерации, Валерий Иванов, был убит в местах отбывания наказания. Мы не успели, к сожалению, подготовиться и обменять его", — рассказал он, опираясь на собственную практику.

По мнению адвоката, военные, которые участвовали в спецоперации на Украине и попали в плен, содержатся не в лучших условиях. Рыбин рассказал, что защищал людей до 2022 года и что к россиянам в следственных изоляторах было очень нехорошее отношение. А случай с убийством говорит о том, что сейчас с ними и вовсе ужасно обращаются. В связи с этим адвокат поблагодарил людей, организовавших обмен и вызволивших 56 человек.

"Я считаю, что так должно быть и должны быть обмены, мы должны забирать своих", — подчеркнул Рыбин.

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Напомним, 22 сентября стало известно, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Находясь в медицинских учреждениях Минобороны, они рассказали об издевательствах, которые пережили в плену. Также глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что из плена был освобождён украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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