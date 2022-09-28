Адвокат Медведчука Рыбин сообщил об убийстве российского военнопленного в украинской тюрьме

В тюрьмах в Незалежной ужасно относятся к российским военнопленным, есть данные об убийстве одного из них. Об этом сообщил адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин в беседе с РИА "Новости".

По мнению адвоката, военные, которые участвовали в спецоперации на Украине и попали в плен, содержатся не в лучших условиях. Рыбин рассказал, что защищал людей до 2022 года и что к россиянам в следственных изоляторах было очень нехорошее отношение. А случай с убийством говорит о том, что сейчас с ними и вовсе ужасно обращаются. В связи с этим адвокат поблагодарил людей, организовавших обмен и вызволивших 56 человек.