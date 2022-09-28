"Объясняем.рф" уточняет, какие артисты могут подпасть под частичную мобилизацию
Деятели культуры, артисты, певцы могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, если у них нет брони и отсрочки по состоянию здоровья. Об этом сообщает запущенный правительством портал "Объясняем.рф".
"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", — говорится в ответе на соответствующий вопрос.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.
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