"Объясняем.рф" уточняет, какие артисты могут подпасть под частичную мобилизацию

Деятели культуры, артисты, певцы могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, если у них нет брони и отсрочки по состоянию здоровья. Об этом сообщает запущенный правительством портал "Объясняем.рф".

"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", — говорится в ответе на соответствующий вопрос.