Жители подконтрольной Киеву части Запорожья требуют выпустить их на освобождённые территории

Жители подконтрольных Киеву территорий Запорожской области перекрыли трассу из-за того, что их не пускают в освобождённую часть региона. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В знак протеста против действий режима [Владимира] Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. Люди, которых по-прежнему не выпускают на освобождённую территорию, требуют, чтобы их выпустили", — написал он в телеграм-канале.

Рогов напомнил, что ранее Киев блокировал выезд людей на освобождённую территорию для того, чтобы помешать им участвовать в референдуме. Однако после завершения голосования украинские власти продолжают создавать препятствия жителям при помощи систем согласований, проверок спецслужб и других трудностей на контрольно-пропускных пунктах. Из-за этого граждане вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать.

Жители Запорожья, желающие въехать в освобождённую часть региона. Фото © Telegram / Владимир Рогов