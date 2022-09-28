Жители подконтрольной Киеву части Запорожья требуют выпустить их на освобождённые территории
Рогов: Жители подконтрольной Киеву территории Запорожской области перекрыли трассу
Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Киева. Обложка © Telegram / Владимир Рогов
Жители подконтрольных Киеву территорий Запорожской области перекрыли трассу из-за того, что их не пускают в освобождённую часть региона. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В знак протеста против действий режима [Владимира] Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. Люди, которых по-прежнему не выпускают на освобождённую территорию, требуют, чтобы их выпустили", — написал он в телеграм-канале.
Рогов напомнил, что ранее Киев блокировал выезд людей на освобождённую территорию для того, чтобы помешать им участвовать в референдуме. Однако после завершения голосования украинские власти продолжают создавать препятствия жителям при помощи систем согласований, проверок спецслужб и других трудностей на контрольно-пропускных пунктах. Из-за этого граждане вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать.
Жители Запорожья, желающие въехать в освобождённую часть региона. Фото © Telegram / Владимир Рогов
Ранее Лайф сообщал, что за вхождение Запорожской области в состав России по итогам обработки 100% протоколов проголосовало 93,11% избирателей. В Мелитополе "за" оказалось 96,78% участников референдума, в Мелитопольском районе — 90,01%. В Бердянске проголосовало "за" 94,10%, в Бердянском районе — 89,60%, в Васильевском районе — 90,47%. В Пологовском районе 88,79% одобрили объединение территорий, в Черниговском — 89,39%, а в Энергодаре — 95,25%.