НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 09:16
18389

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья требуют выпустить их на освобождённые территории

Рогов: Жители подконтрольной Киеву территории Запорожской области перекрыли трассу

<p>Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Киева. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/5239" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Киева. Обложка © Telegram / Владимир Рогов

Жители подконтрольных Киеву территорий Запорожской области перекрыли трассу из-за того, что их не пускают в освобождённую часть региона. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В знак протеста против действий режима [Владимира] Зеленского запорожцы перекрыли Ореховскую трассу. Люди, которых по-прежнему не выпускают на освобождённую территорию, требуют, чтобы их выпустили", — написал он в телеграм-канале.

Рогов напомнил, что ранее Киев блокировал выезд людей на освобождённую территорию для того, чтобы помешать им участвовать в референдуме. Однако после завершения голосования украинские власти продолжают создавать препятствия жителям при помощи систем согласований, проверок спецслужб и других трудностей на контрольно-пропускных пунктах. Из-за этого граждане вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать.

Жители Запорожья, желающие въехать в освобождённую часть региона. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Жители Запорожья, желающие въехать в освобождённую часть региона. Фото © Telegram / Владимир Рогов

В Запорожье призвали изменить статус спецоперации на контртеррористический

В Запорожье призвали изменить статус спецоперации на контртеррористический

Ранее Лайф сообщал, что за вхождение Запорожской области в состав России по итогам обработки 100% протоколов проголосовало 93,11% избирателей. В Мелитополе "за" оказалось 96,78% участников референдума, в Мелитопольском районе — 90,01%. В Бердянске проголосовало "за" 94,10%, в Бердянском районе — 89,60%, в Васильевском районе — 90,47%. В Пологовском районе 88,79% одобрили объединение территорий, в Черниговском — 89,39%, а в Энергодаре — 95,25%.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров